Yine CHP ve HDP, yine hizmete engel

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi birkez daha CHP ve HDP'li Meclis Üyelerinin hizmet engellemesine damga vurdu. Millet Bahçesi'ni işletmesi planlanan Akdeniz Belediye Şirketi'ne yönelik sermaye artırım teklifi CHP ve HDP ittifak üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Millet Bahçesi'nin bakımı ve geleceği ile ilgili gündem maddesini reddeden Millet İttifakı, birkez daha tepkilerin odak noktası haline geldi. Gündem maddesinin görüşüldüğü sırada hararetli tartışmalar yaşanırken, HDP'li Bedriye Kuş'un, kendisini hedef alan konuşmasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan tokat gibi cevap geldi.

232 MİLYON BORCU NİYE YAPTINIZ?

Gündem dışına çıkarak, hedef çarpıtan ve Meclis konuşmaları ile hizmetleri kötüleyen ve sürekli vatandaşlar tarafından tepki çeken Bedriye Kuş'a, Başkan Gültak'tan tokat gibi cevap geldi. Başka Gültak, "Ne yaptığımızı anlatmaya kalksam sabaha kadar anlatırım. Faaliyet raporunda da halk görüyor bunları. Ancak birileri buranın çalışmamasını istiyor. Ben size bir şey soracağım siz de bunu kamuoyuna açıklarısınız. HDP'li Belediye döneminde 232 milyon borcu niye yaptınız? Ben daha borç yapmadım. Bu borcu neden yaptınız? Belediye'deki işçilere 6 ayda bir ödeme yapıyordunuz. İşçi dostusunuz ya, 6 ay para ödenmedi bu belediyede. Firmalara paralara ödenmedi haciz geldi bu belediyeye. 20 yıldır asfalt yapılmayan sokaklar kaldırımlar var. Biz yapacağız bunları merak etmeyin" dedi.

MAKAM ARABALARINDA KİM TERÖRİST TAŞIDI?

HDP'li Belediye döneminde makam araçlarında teröristlerin ve silahların taşındığına da dikkat çeken Başkan Gültak, "Siz makam arabalarının arkasında silahlar yakalattınız. Bunlar hep devlet tarafından tespitli. Teröristler taşındı bu makam arabalarında. Belediyeyi öyle bir hale getirdiniz ki harcanmayan mazotları harcanmış hale getirdiniz. Ve sizler bunların hepsini yaptınız. Siz insanların iş yerlerine kepenkler kapattırdınız. Sizler ticaret yaptırmadınız. Siz insanları silah, sopa zoruyla oy kullandırttınız. Terörü, uyuşturucuyu desteklediniz. Bu söylediklerim mahkemenin verdiği kararlardır. Bunlar benim kararlarım değil. Bu kadar borcu neden yaptınız bana onu anlatın. İşçilerin maaşını 4, 5 ay sonraya neden ertelediniz?. O dönemde yöneten sizdiniz. Sizin geçmişiniz pürü ak değil. Sizin geçmişinizde sıkıntılar var" diye konuştu.

YILLARCA BU HALKI KANDIRDINIZ!

Yıllarca Akdeniz halkının kandırıldığına da dikkat çeken Başkan Gültak, "Bu borçları kim yaptı? Bu halka bu sıkıntıları kimler verdi? Devletin polisine kim kurşun sıktı? Anlatın. Geçenlerde İş Bankasıyla promosyon imzaladık. 4 bin yardım verildi işçilere. İşçiler 'biz eskiden bu promosyon paralarını görmezdik' diyor. İşçiler söylüyor bunu. Sizin 15 yıldır yaptıklarınız ortada. Bu halk yeter dedi. 2024'de de bu halk bu karneyi yine ortaya koyacak. Karaduvar'da sahili siz yapmadınız, Hoş Geldin Bebek Projesi'ni siz yapmadınız, uzman psikolog uzman sosyologları alıp bütün ailelere hizmeti siz vermediniz. Çamlıbel'e yepyeni Marina yapılıyor. Bunu siz yapmadınız. Çay Mahallesi'ni TOKİ yapıyor ama benim de yetkim ve imzalarım var. Bunları yapan siz değilsiniz. Barış Mahallesi'nde TOKİ'ye yapan siz değilsiniz. Hayatında hiç deniz görmemiş, kum görmemiş insanları kampa götürenler siz değilsiniz. Eş başkan ve kadın diye geçiniyorsunuz ya, Kadın Kooperatiflerini kuran, engelli kooperatifini kuran sizler değilsiniz. Sabaha kadar anlatırım. Kadınları çok destekliyorsunuz ya, 947 kadına 3,5 milyon hibeyi bulan siz değilsiniz. Ama işçilere 4 ay sonra maaşını veren, bankalarla yapılan anlaşmalardaki paraları alıp geri verenin kim olduğunu bu halk biliyor. Yılmaz Güney Parkı'nı yaptınız evet ama ben belediye başkanı olduğumda o parkı nasıl teslim aldım biliyor musunuz? Altyapısı bitmiş. Tesis yönetilememiş. Birilerine verdiniz onlarda orayı batırdı. Ben orayı yeniden hayata geçiriyorum. Ve orayı kimseye vermeyeceğim ben işleteceğim. Bu Akdeniz'e üzülüyorum. Yıllarca insanları böyle kandırmışsınız" şeklinde konuştu.