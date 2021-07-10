15 Temmuz'a özel film haftası başladı! "On5Sıfır7 Film Haftasının açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği "On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk halkının tarihten bu yana içeriden ve dışarıdan her zaman müdahalelere maruz kaldığını belirterek, "15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının arkasında neler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'ye hangi bedeller ödetmek istediklerini de gayet iyi biliyoruz. Ama o akşam, bir ruh gibi 80 milyon vatandaşımızla bir aksiyona dönüştü." dedi.



BU MİLLET ÖZGÜRLÜĞÜN VE BAĞIMSIZLIĞIN NE MANAYA GELDİĞİNİ BİLEN BİR MİLLET

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da insanların konumları ne olursa olsun elde edecekleri menfaatlerle insanları katletmenin, sömürmenin hiçbir izahı olmadığına dikkati çekerek, "Bizim gönül dünyamızda böyle bir şey olamaz. 15 Temmuz karşısında o gün milletimiz nasıl buna karşı koyduysa yarın da böyle bir şey olacaksa bizim çocuklarımız, torunlarımız bunların karşısında duracak. Çünkü bu millet özgürlüğün ve bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Gönül dünyamızda böyle bir zenginlik ve anlayış var." ifadelerini kullandı.



TEMA: DARBE, DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK

On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil ise programı çok kısa bir süre içerisinde düzenlediklerini aktararak, dünya ve Türk sinemasından "Darbe, Direniş ve Özgürlük" teması altında 17 film seçtiklerini söyledi. Film haftası kapsamında sinema tarihinin önemli yapımlarına yer vermeye çalıştıklarını dile getiren Kabil, Amerika ve Avrupa sineması dışında farklı coğrafyalardan seçmeler yaptıklarını anlattı.