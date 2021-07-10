16 Temmuz tatil mi, Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi?

16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı, 15 Temmuz resmi tatilinin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği, bu süre içerisinde tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi için kısa bir süre kaldı. Darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti. Bu sene 15 Temmuz perşembe gününe denk geliyor ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma bulunuyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Resmi takvimine göre, 16 Temmuz resmi tatil mi 2021 yılında 15 Temmuz ile hafta sonu tatili birleştirildi mi?