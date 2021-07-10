"16 Temmuz tatil mi?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sürerken gelecek resmi açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın ve 15 Temmuz tarihinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatil süresinin 11 gün olma ihtimali tahmin edilirken bayram tatili süresi hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda; 16 Temmuz tatil mi, Kurban Bayramı ile birleştirilecek mi? Bu sene 16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi?
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.
16 TEMMUZ TATİL Mİ?
16 Temmuz'un tatil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 16 TEMMUZ FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.
1 GÜNLÜK YILLIK İZİN YETERLİ OLABİLECEK
Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.