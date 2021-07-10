6 gündür bir an bile olsun ayrılmadı! Gözleri ufukta gelecek haberi bekliyor





Dalgaların arasında baygınlık geçirdiğini düşünüyoruz çünkü görüntüde sadece 'İmdat' diye bağırıyor ve hiçbir çabalama görmüyoruz. Ekipler ona ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapıyor ama henüz bir sonuç yok.