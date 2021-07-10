83 yeni diş hekimi yemin etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde mezun olan öğrencileri için yemin töreni düzenlendi.

Düzenlenen yemin törenine, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere üniversite Senato üyeleri, akademik-idari personel, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende dönem birincisi Melis Ayçiçek yaptığı konuşmada, "Böyle meşakkatli bir bölümü okurken, hastalarımızın güzel temennileri, tedavi sonundaki mutlu ifadeleri bizleri mutlu etti. Desteğimizi esirgemeyen arkadaşlarım, eğitim aldığımız fakültede mesleğimizin bizde taşıdığı sorumluluklara her gün biraz daha yaklaştık. Birinci sınıfın ilk gününden itibaren her türlü zorlukta bizleri yetiştiren öğretim üyelerimize ve asistanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, ülkesine ve insanlığa hizmet eden, önce insan anlayışını benimseyen, etik değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmeyi hedefleyen üniversiteden mezun olan genç diş hekimlerine meslek hayatlarında başarılar dileyerek, "Unutmamalıyız ki diş hekimliğinde eğitim hiçbir zaman bitmemektedir. Sizleri kendinizi yenileyen diş hekimleri olarak görmek en büyük temennimizdir" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı sözlerine pandemi sürecinin eğitim üzerindeki etkilerine değinerek başladı.

Konuşmasının devamında mezun öğrencilere ve ailelerine seslenen Rektör Prof. Dr. Çufalı; "5 yıl süren diş hekimliği eğitiminin sonunda öğrencilerimizin hepsi mezun oldu. Eğitim hayatınızdaki tüm meşakkatlerin sonucu olarak diploma almaya hak kazandınız. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi'nden aldığınız eğitim hayatınızın önemli bir dönemini oluşturdu. Bu süre içerisinde meşakkatlerin sonunda mezuniyet diplomanızı alıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Hayat boyunca çok çalıştınız. Bundan sonra da daha çok çalışacağınıza inanıyorum. Huzur dolu bir hayat ile devam edeceksiniz. İş ve özel hayatınızda mutluluk ve huzur dilerim. Gülen yüzler bembeyaz dişler ile yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dönem birincisi Diş Hekimi Melis Ayçicek yaş kütüğüne ismini çaktı.

Yemin töreni fakülte birincisine ve dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verilmesin ardından, Doç. Dr. Baran Can Sağlam eşliğinde mezun olan öğrencilerin yemin etmeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.