Adana'da özel hastane skandalı! Azra Bebek ölüm kalım savaşı veriyor





'ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM'



Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, "Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı?' diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım" dedi.