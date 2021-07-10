Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün sürecek? İşte başlangıç ve bitiş tarihi!

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.

AYM KAPSAM DIŞI

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.