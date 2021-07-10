Alanya'da 2 kişinin ölümüne neden olan Alman sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarparak ölümüne neden Ahmad Harb (24) adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Harb, ifadesinde Side'ye gezmek amacıyla otomobiliyle yola çıktığını söyledi.

Sol şeritten giderken isimlerini sonradan öğrendiği Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle ve Maksym Marek Jasinki'nin aniden karşısına çıktığını anlatan Harb, ''Havanın karanlık olması nedeniyle bu kişileri fark etmedim. Bu şahıslara aracın sol ön tarafın çarptım. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı. O anın şokuyla frene mi gaza mı bastığımı ve aracın o anki hızını o anın şokuyla hatırlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 metre ileride aracı durdurduğunu söyleyen Harb, hava yastığı açıldığından dolayı önünü göremediğini sözlerine ekledi. Harb, aracın el frenini çektiğini hatırlamadığını fakat sağ şeride geçerek hava yastıklarından dolayı nasıl durduğunu bilmediğini ifade eden Harb, ''Kaza bir anda oldu. ve nasıl olduğunu anlayamadım. Ağaca ve ya direğe çarptığımı zannettim. Araçtan indiğimde yerde 2 şahsın olduğunu gördüm. Kaza sonrasında olay yerinde bulunan vatandaşlar gelerek yardım ettiler.'' ifadelerini kullandı.

Alanya ilçesinde dün gece Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Alanya tatile gelerek otellerine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarpmış, turistler olay yerinde hayatını kaybetmişti.