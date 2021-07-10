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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Alkollü sürücü çarptı: İki kız arkadaş can verdi

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
Alkollü sürücü çarptı: İki kız arkadaş can verdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşlarındaki Elif Şentürk ve Tuana Göksel adlı iki genç kız yaşamını yitirdi

Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki otomobil, köprü altında yolun karşısına geçmeye çalışan arkadaşlar Elif Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde iki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz G.'nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Alkollü sürücü çarptı: İki kız arkadaş can verdi
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