Alkollü sürücü çarptı: İki kız arkadaş can verdi

Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu
Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki otomobil, köprü altında yolun karşısına geçmeye çalışan arkadaşlar Elif Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde iki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz G.'nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.