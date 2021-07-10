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Giriş Tarihi: 10.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 10.7.2021 07:37

Şeytan cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Şeytan cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Ankara'da arkadaşı Berkay Keser'i başından silahla vurarak öldüren ve şeytana benzettiğini söyleyen Berk Bilge Aslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Tartışma sırasında arkadaşını şeytan olarak gören ve kendisini öldüreceğini düşünen Aslan hakkında düzenlen raporda akıl sağlının yerinde olduğu belirtildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Berk Bilge Aslan ile arkadaşı 34 yaşındaki Berkay Keser sigara almak için birlikte evden ayrıldı.



Marketin kapalı olması üzerine eve doğru yürüyen Aslan ve Keser arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berk Bilge Aslan yanında bulunan tabanca ile Keser'in başına ateş ederek öldürdü.



Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berk Bilge Aslan'ı Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.



Gözaltına alınan Aslan tutuklanarak cezaevine gönderdi.

'ŞEYTANA BENZETTİM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berk Bilge Aslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Aslan ifadesinde alkol aldıklarını öne sürerek arkadaşını şeytana benzettiğini ve kendisine silah çekerek öldürdüğünü düşündüğü için ateş ettiğini söyledi.



Aslan hakkında Ankara Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianame Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Şeytan cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu
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