Bakan Varank, Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Sivas'ta Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu. Sivas'a 44 milyar liralık devlet yatırımı yapıldığını belirten Bakan Varank, Yüksek Hızlı Trenin 4 Eylül'de seferlerine başlayacağını söyledi. Kangal köpeğinin Sivas'ın önemli bir markası olduğunu belirten Bakan Varank, Kangal'ın koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Sivas'ta Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle hizmete girdi. ORAN Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Merakum Bölgesinde 143 bin metrekare alan üzerine kurulan merkez sayesinde, Kangal Köpeği ırkı koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak

TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kangal köpeğini geleceğe aktarmak için 43 dönümlük bir alanda tesis kurduklarını belirterek; "Irkın korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyoruz. Bu tesisi kangal köpeğinin korunmasının yanı sıra turistler için de cazibe merkezi olacak" dedi.

SİVAS'IN MARKASI KANGAL

Kangal köpeğinin Sivas'ın en önemli markası olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ; " Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın (ORAN) desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. Kangal endemik tür ve Sivas'ın markası" dedi.

SİVAS'A 44 MİLYAR DEVLET YATIRIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank törende yaptığı konuşmada Sivas'ın YHT başta olmak üzere birçok sektörde önemli yatırım aldığını söyledi. Sivas'ın çok yönlü sosyal ve ekonomik değerinin bulunduğunu belirten Bakan Varank;"Biz Sivas'ın refahı için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sivas'a 44 milyar liralık devlet yatırımı yapıldı. Sivas'ta 19 yılda büyük ekonomik gelişmeler oldu. 19 yıl önce 10 milyon dolar ihracatı olan Sivas şimdi 100 milyon dolar ihracat yapıyor. Sivas'ta üretilen ama il dışında gümrüklenen ürünleri de dahil ettiğinizde 250 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyebiliriz.

YHT 4 EYLÜL'DE HİZMETE GİRİYOR

Sivas'ın Yüksek Hızlı Trenine de kavuşacağını belirten Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Sivas'ta üretim yok, Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır." diyebilen bir muhalefet anlayışı var. Ama tüm bunlara rağmen Sivas YHT'ye kavuşacak. Bir aksilik olmazsa 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri başlayacak. Bu projeyle Sivas'ın turizmi ve ekonomisi daha da canlanacak. Artık Sivas göç veren bir sil değil cazibe merkezi olacak" dedi.