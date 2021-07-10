Belediye hem fide dağıtıyor, hem de sebze

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye yaptığı seracılıkla ilçede adeta yok olmaya yüz tutan sebzeciliği yeniden ayağa kaldırdı.

Vezirköprü Belediyesi toplam 2 dönümlük kapalı alanı kapsayan 11 sera yaparak bunların içinde ürettikleri fideleri üreticilere ücretsiz dağıtırken aynı zamanda seralarda ürettikleri ürünleri de maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Edis 11 serada ürettikleri 170 bin kavun ve karpuz, 110 bin domates, salatalık, biber gibi sebzelerin fidesi ise 120 binden fazla da çilek fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Başkan Edis, " İlçemiz için sebzecilik önemli bir gelir kaynağı. Tarımın bu kısmının ayakta kalması için üreticilerimize ücretsiz fide dağıtıyoruz.

Ayrıca seralarımızda ürettiğimiz salatalık, biber, domates, patlıcan gibi sebzelerin bir kısmını belediyemize ait tesislerde kullanırken büyük bir bölümünü de ekonomik durumu iye olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bu sayede ihtiyaç sahibi aileler hem en taze ürünü alıyorlar hem de ücret ödemiyorlar. Sosyal devlet sosyal belediyecilik anlayışımızın bir ürünü bu" dedi