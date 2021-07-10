Biberonlarına fare zehri koyduk

Ankara Mamak
'ta tartıştığı kızı ile iki torununu silahla öldürdüğü ve daha sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen anneanne Öznur Aydın, vahşetle ilgili şok itiraflarda bulundu. Olayda, anne Meryem Atsak (23), çocukları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Yaralanan anneanne Aydın'ın olaya ilişkin hastane polisine verdiği ilk beyanı duyanları şoke etti. Anneanne, olay öncesinde kızı Meryem ile birlikte fare zehri içerek intihar etmeye karar verdiklerini anlattı. Ancak torunlarının yetim kalacağını düşünüp, onların da biberonundaki süte fare zehri koyup içirdiklerini söyledi. Zehir etkisini göstermeyince kızının, babasına ait ruhsatsız tabancayla önce çocuklarını öldürdüğünü sonra da canına kıydığını öne süren Aydın, buna dayanamayıp intihara kalkıştığını ifade etti. Polis, Aydın'ın iddialarının doğru olup olmadığını araştırıyor.