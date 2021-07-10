Biberonlarına fare zehri koyduk

Giriş Tarihi: 10.7.2021

Anneanne vahşetinde şok ifade: Kızımla intihara karar verdik. Torunlarımın biberonuna da fare zehri koyduk. Etkili olmayınca kızım, silahla iki çocuğu ile kendisini öldürdü. Ben de dayanamayıp kendimi vurdum