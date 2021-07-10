Bursa hayvanat bahçesinde yavru aslan heyecanı

Bursa hayvanat bahçesinin "Savana adı verilen bölümünde bakılan ve ziyaretçilerin de oldukça yoğun ilgi gösterdiği, Kaplan ve İnci isimli iki aslanın 3 yavrusu dünyaya geldi. Gözlerini dünyaya yeni açan aslan yavrularının ilk tıbbi muayenesi ise ziyaretçilerin önünde gerçekleştirildi.

Soğanlı'da bulunan ve yaklaşık 206 Bin metrekare alanda 136 türden Bin 100 hayvanın bakıldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla birlikte artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenleri, bozkurtlar, ala geyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı. Bursa'da doğan 'Kaptan' isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen 'İnci' adlı dişi aslanın 57 gün önce biri dişi, ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı 'Kırmızı listede hassas kategorideki Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekipler tarafından yapıldı.

HAYVANAT BAHÇESİNİN MASKOTU OLDULAR



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hayvanat Bahçesi'nin kurulduğu günden bu yana Bursa'ya ve bölgeye ciddi değer kattığını söyledi. Hayvanat Bahçesi'nin kurucu başkanı Erdem Saker'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, "206 dönümlük alan üzerindeki Hayvanat Bahçesi çeşit çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor. Bursalılar başta yavrular olmak üzere tüm hayvanları sık sık ziyaret ediyor. Son olarak Afrika aslanımız 3 tane yavru doğurdu. Üç yavrunun aşıları, bakımları, kilo tartımları, cinsiyet tespitleri yapıldı. Şimdiden buranın maskotu oldular. Onlar da Hayvanat Bahçesi'nin zenginliği içerisinde yer alacak. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm ülke insanımızı Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.