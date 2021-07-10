Buse’nin ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Eyüpsultan
'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buse Pervin Saltıkalp, minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay önceki gün Nişanca Mahallesi Feshane önünde 15.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Buse Pervin'e yolcu minibüsü çarptı. Hızlı bir şekilde ilerleyen minibüsün çarpmasının etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan Buse Pervin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen minibüsün sürücüsü Mehmet Nuri Görgülü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Buse Pervin'in babası Cem Saltıkalp'in, kızının ölümünün ardından yaptığı paylaşımlar yürek sızlattı. Baba Saltıkalp yaptığı paylaşımda "Yokluğuna nasıl dayanacak senin baban? Ah be kızım... Gel babasının kuzusu, kulağıma fısılda, baba kötü bir kabus gördün, bak ben buradayım desene balım benim" ifadelerine yer verdi.