Büyükşehir ulaşım güvenliğini artırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yol şeritleri, trafik işaretçileri ve levhaları yeniliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe arterlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol şerit çizgisi yenileme ve levhalama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, sıcak yol çizgi boyama aracı ile Elbistan ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde, Nurhak ilçesine bağlı Kullar – Tatlar Mahalleleri arasında ve Ekinözü ilçesinin tamamında yol - şerit çizgi ve levha yenileme çalışmalarını tamamlandı. Ayrıca aynı adreslerde yaya geçitleri de yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçelerde yaya ve sürücü güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

EKER'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Yol şerit çizgi ve levha yenileme çalışmalarına ilişkin Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, "İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihale edilen cadde ve sokaklarda deforme olan yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen Büyükşehir Belediyemiz ekiplerimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.