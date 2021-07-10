Avrupa ülkelerinde yürütülen sisteme benzer olarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen aşı kartı uygulaması uluslararası seyahat için önem teşkil ediyor. İki doz aşı olan vatandaşların alabildiği aşı kartı ya da aşı karnesi son gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Koca, koronavirüs geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşların da aşı sertifikası alabileceğini duyurdu. Bu haber üzerine yurt dışı planı bulunan vatandaşlar koronavirüs aşı kartı nasıl alınır diye araştırıyor. Covid aşı sertifikası ne demek, aşı kartı ile aynı mı sorusu da yanıt arıyor. İşte HES ve e-Nabız ile aşı sertifikası, karnesi, kartı oluşturma.
AŞI SERTİFİKASI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, en az iki doz aşısını olmuş vatandaşların yurtdışı seyahatlerinde kullanacağı bir sertifikadır. Bakanlığın kararıyla artık hastalığı atlatmış ve tek doz aşısını olmuş vatandaşların da temin edebildiği aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve kart üzerinde Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve kişi hakkında gerekli bilgiye ulaşılıyor.
KİMLER AŞI SERTİFİKASI - AŞI KARTI ALABİLİR?
Çeşitli ülkelerle imzalanan karşılıklı sertifika tanıma anlaşmalarının ardından, yaptırılan aşı türü fark etmeksizin anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikaları geçerli kabul edilecek. İki doz aşısını olmuş veya hastalığı geçirip tek doz aşı olmuş vatandaşlar aşı sertifikasını temin edebilecek.
E-NABIZ'DAN AŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
E-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan COVİD-19 butonuna tıklanır. Burada "Covid-19 aşı Bilgileri" ile "Covid-19 Aşı Kartı" seçenekleri arasından aşı kartı tercih edilir. Açılan ekranda "Aşı Kartı Oluştur" butonuna tıklandığında aşı kartı oluşturulacak ve PDF olarak indirilecektir.
HAYAT EVE SIĞAR İLE AŞI SERTİFİKASI NASIL OLUŞTURULUR?
HES uygulamasına giriş yapılır. Ardından Hesabım bölümüne pasaport bilgileri tanımlanır. Sonrasında "Pasaportlarım"a gelerek ekle tuşu seçilip pasaport numarası girilmeli. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğu seçilir. Gelen ekrandan "Aşı kartlarımı" tıklayıp ardından ekranın en altına gelen "Aşı kartı oluştur" seçeneğini tıklayın. Ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilir. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.
E-NABIZ İLE AŞI SERTİFİKASI ALMA EKRANI