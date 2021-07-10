Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karaosmanoğlu’na yeni görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na yeni görev verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı sonrası Karaosmanoğlu, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna atandı. Söz konusu gerçekleştirilen atamada 1 başkan ve 10 üyenin isimleri yer aldı.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU KİMDİR?

1959 Kocaeli Yuvacık doğumlu olan İbrahim Karaosmanoğlu İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmakta iken 1989 ve 1994 yıllarında Yuvacık belediye başkanı seçildi. 1999 seçimlerinde aday olmadı, serbest ticaret yaptı. 2001 yılında AKP kurucu üye sıfatıyla il başkan yardımcısı oldu. Nihat Ergün'ün milletvekili ve genel başkan yardımcısı seçilmesiyle AKP il başkanı oldu ve 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı yıl içinde yapılan Büyükşehir kanunu ile İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildiği için ilk Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde aday olmayarak yerini partisinden aday olan Tahir Büyükakın'a bıraktı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU NEDİR?

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu;

• Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

• Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

• Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

• 3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

• Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve yetkilidir.

11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmiştir.

Kapsam: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel 5176 sayılı Kanun kapsamındadır.

Ancak, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler bu Kanun kapsamı dışındadır.