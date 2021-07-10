Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Polat, sıkıştığı yerden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gaziantep Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.