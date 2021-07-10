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Giriş Tarihi: 10.7.2021 23:36

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

İHA
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Gaziantep’te direğe çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karacaahmet Mahallesi'nde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim Halil Polat (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılan araç hurdaya dönerken sürücü Polat, araç içinde sıkıştı. Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Polat, sıkıştığı yerden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gaziantep Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde acı haberi alan sürücü Polat'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
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