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Giriş Tarihi: 10.7.2021 16:01 Son Güncelleme: 10.7.2021 16:06

Emre Tyler Mays öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

DHA
Emre Tyler Mays öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbulh'da husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesi, Batuhan Karanlıkoğlu'nun yaralanmasına ilişkin aynı aileden 4 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesi, Batuhan Karanlıkoğlu'nun yaralanmasına ilişkin aynı aileden 4 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer aldı.

Tekcan ve Kutluoğlu'nun demir sopayla dövülme ve sonrasında silahla kovalanma anlarının yanı sıra 2 polis memuru ve 1 bekçinin de olay yerine doğru koşarak havaya ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Emre Tyler Mays öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı
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