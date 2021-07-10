Erzurum’da gençler Gençlik Zirvesi'nde buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Erzurum Gençlik Zirvesi 2021 bir dizi etkinliklerle sona erdi. Erzurum'un çeşitli ilçelerinden 50'yi aşkın gencin katılımı ile gerçekleşen zirvede, gençler hem kentin tarihi yerlerini ziyaret etti, hem de yapılan çalışmaları inceledi. Sabahın erken saatlerinde Erzurum'da kahvaltıda bir araya gelen gençler, rehberler eşliğinde ilk olarak kentte bulunan tarihi mekanları ziyaret etti. Ağırlıklı olarak Selçuklu Mimari olan tarihi yapıları inceleyen gençler, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev yatırımları inceledi. Gündüz saatlerinde gezi olarak planlanan programda, katılımcılar atlara da binerek eğlenceli anlar yaşadı.



Programın akşam kısmında ise zirvede katılan gençler ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte kurulan bilim üssü Bilim Erzurum'da bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Sekmen, canlı yayın programıyla soruları yanıtladı. Başkan Sekmen yaptığı konuşmada gençliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi; "Bu kısa hayatta, en verimli çağlarımızı hiç şüphesiz gençlik yıllarımızdır. Hayatımızın geri kalanının nasıl geçeceğini, gençliğin verdiği o enerjiyi nasıl kullanacağımız ile ilgilidir. Bunun için her zaman Gençlerimize şunu söylüyoruz.



Bu enerjinizi, hayatınızın bu en verimli çağlarını, kendinizi geliştirerek, ülkenize, yaşadığınız şehre, ailenize hizmet ederek geçirmenin yollarını arayan. Sizlerin bu enerjisi ile bu coğrafyalar kalkınacak. Yarın sizler bu ülkede söz sahibi olacaksınız. Bu gün yaptıklarınız yarın sizlerin karşısına çıkacak. Bu günlerinizi çok iyi değerlendirmek çok önemlidir. Yarın bu yaşlarda olmayacaksınız. Bir saniyesine dahi hükmedemediğimiz bu hayat, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek: Önemli olan ne kadar güzelliklerle bu ömrü geçirdiğimizdir. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimizin milletimize sorumlulukları var. Gençlerin bu ülkeye sorumlukları var. Bunun için çok çalışacağız, okulumuzda başarılı olacağız, bilim öğreneceğiz, ilim öğreneceğiz, örfümüzü adetimizi bileceğiz, millet için çalışma aşkını içimizde bulacağız. Bunları yaparsak, bu bilinçle bu mukaddes ülke daima ileriye gidecektir."



Erzurum Gençlik Zirvesi 2021'e katılanlara teşekkür eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç ise yaptığı açıklamada; "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz zirveyi önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı düzenleyeceğiz. Genç kardeşlerimizin hem şehrin kültürünü öğrenmeleri, hem de tarihi mekanlarda o havayı teneffüs etmesi çok kıymetli. Hem eğlendik hem öğrendik. Katılımcıları daha çok kırsal alanlarda yaşayan gençlerimizden oluşturmaya çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in direktiflerinde gençlerimizin sosyalleşmesi ve kültürel faaliyetlerde olması bizler için önemlidir. Bunun içinde çalışmalarımız devam edecektir." dedi. Program sanatçı Volkan Söğüt'ün açık hava konseri ile son bulurken, katılımcılara sertifika takdimi yapıldı.