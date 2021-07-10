Boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı acımasızca katletmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı





KORKUNÇ AYRINTI: KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ



Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eşe Dik, damadının birdenbire eve girip, torunu ile kızını bir odaya kapatmaya çalıştığını, eşi ile kendisinin buna engel olmak istediğini anlattı. Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti. Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti. Ben engellemek isteyince beni de itti, yere düştüm, kolum kırıldı" dedi.