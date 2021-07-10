Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Temmuz ayının ikinci haftasında bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasını sürdürüyor. Bakım parasına zam yapıldığı bilinirken ödemelerin 15'i ile 31'i arasında yapıldığı biliniyor. Özellikle Kurban Bayramına sayılı gün kala evde bakım ücreti alan kişiler maaşlarının hesaplarına bayramdan önce geçip, geçmeyeceğini araştırıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu? İşte bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. 9 Temmuz tarihli evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylar şöyle;

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının hesaplara geçmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2021

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.