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Giriş Tarihi: 10.7.2021 11:02

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamlarının akabinde evde bakım maaşı yatan iller binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasıyla birçok aylık ve ödemelere de zam yapıldı. Bunların arasında evde bakım parası da yer alıyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek E devlet üzerinden sorgulanıyor. Bakım parasına yapılan zam oranından sonra bakım maaşı yatan iller listesi sorgulaması arttı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Temmuz ayının ikinci haftasında bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasını sürdürüyor. Bakım parasına zam yapıldığı bilinirken ödemelerin 15'i ile 31'i arasında yapıldığı biliniyor. Özellikle Kurban Bayramına sayılı gün kala evde bakım ücreti alan kişiler maaşlarının hesaplarına bayramdan önce geçip, geçmeyeceğini araştırıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu? İşte bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. 9 Temmuz tarihli evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylar şöyle;

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının hesaplara geçmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2021

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu?
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