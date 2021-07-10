Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Temmuz ayının ikinci haftasında bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasını sürdürüyor. Bakım parasına zam yapıldığı bilinirken ödemelerin 15'i ile 31'i arasında yapıldığı biliniyor. Özellikle Kurban Bayramına sayılı gün kala evde bakım ücreti alan kişiler maaşlarının hesaplarına bayramdan önce geçip, geçmeyeceğini araştırıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar oldu? İşte bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. 9 Temmuz tarihli evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylar şöyle;
Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının hesaplara geçmesi bekleniyor.
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.