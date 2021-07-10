Evlat nöbetindeki acılı babadan itiraf: Buradan kalkmamız için 300 bin lira teklif ettiler

"BANA DÜNYAYI DA VERSENİZ BURADAN KALKMAYACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Biçer, "Ayşegül buradan hiçbir zaman kalkmayacak, Rauf Biçer buradan hiçbir zaman kalkmayacak. Dünyayı bana verseniz de ben kalkmayacağım çünkü bu yola baş koydum. Çünkü bu PKK zulmüne dur demek için burada oturdum ben. HDP ve Almanya bunu iyi bilsin, bana dünyayı da verseniz ben buradan kalkmayacağım" dedi.