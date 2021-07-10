Evlat nöbetindeki acılı babadan itiraf: Buradan kalkmamız için 300 bin lira teklif ettiler

Diyarbakır ailelerinin HDP il binası önünde başlattıkları nöbet hala devam ediyor. A Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programı evlat nöbetindeki aileleri programa konuk etti.
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif!
"EŞİMİN KALKMASI İÇİN 300 BİN TL TEKLİF ETTİLER"
Acılı aileler yaptıkları açklamalar ile yaşadıklarını milyonlara anlatırken, nöbette bulunan Rauf Biçer'in ifadeleri dikkat çekti. İtirafını ilk kez A Haber'de dile getiren Biçer, "Para konusu konuşacağım. Şimdi o kişi A Haber'i izliyor. Benim eşimin buradan kalkması için 300 bin tl teklif ettiler bana. Ayşegül Biçer'in kalkması için 300 bin tl teklif ettiler. Şimdi izliyor bizi" ifadelerine yer verdi.
"BANA DÜNYAYI DA VERSENİZ BURADAN KALKMAYACAĞIM"
Açıklamalarına devam eden Biçer, "Ayşegül buradan hiçbir zaman kalkmayacak, Rauf Biçer buradan hiçbir zaman kalkmayacak. Dünyayı bana verseniz de ben kalkmayacağım çünkü bu yola baş koydum. Çünkü bu PKK zulmüne dur demek için burada oturdum ben. HDP ve Almanya bunu iyi bilsin, bana dünyayı da verseniz ben buradan kalkmayacağım" dedi.