Eylem için Van'a gelen PKK'lı yakalandı

PKK terör örgütü tarafından Van'a eylem amaçlı gönderilen PKK'lı terörist S.T. polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Kente gelen teröristin kamu kurum ve kurum görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi. PKK'lı teröristin ayrıca 2014 yılında Beytülşşebap ilçesinde ziraat bankasına ait para nakil aracının PKK'lı teröristlerce soyulması eylemini gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 2014 yılında Beytüşşebap Ziraat Bankası para nakil aracının PKK tarafından soyulması eylemini gerçekleştiren "Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçundan aranan bölücü terör örgütü mensubu S.T isimli şüphelinin Van'a geldiği tespit edildi. Kente gelen PKK'lı teröristin kamu kurum kuruluş ve kurum görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli yapılan operasyonla PKK'lı terörist S.T. gözaltına alındı. S.T.'nin saklandığı evde yapılan aramada 1 AK-47 uzun namlulu silah, 1 7.65 tabanca, 2 el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.