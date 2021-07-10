Eyüpsultan Meydanı'nda Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf sergisi açıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü nedeniyle Türkiye genelinde dört şehirde, 10 farklı belediyede fotoğraf sergisi etkinliği yapılıyor.

Bu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapan belediyelerden biri olan Eyüpsultan Belediyesi'nde de fotoğraf sergisi açıldı. Eyüpsultan Meydanı'nda açılan sergi için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sergiden görselleri sosyal medyadan paylaşarak, "26 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında yaşanan Srebrenitsa Soykırımını unutmadık, unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.





4 ŞEHİR 10 FARKLI BELEDİYEDE FOTOĞRAF SERGİSİ VAR



Dört şehir ve 10 belediyedeki Srebrenitsa Soykırımı 26. yıldönümünü anmak için yapılan fotoğraf sergisi etkinliğine Sultanbeyli Belediyesi, Esenler Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Pendik Belediyesi, Fatih Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, Mamak Belediyesi, Melikgazi Belediyesi gibi belediyeler de katılıyor. Fotoğraf sergileri bazı belediyelerde yarın açılacak. Sergilerle ilgili belediyelerin internet sitelerinden ya da @uidbosna isimli Twitter hesabından bilgi alabilirsiniz.