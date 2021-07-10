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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Gelinlik yerine kefen giydi

İHA
Gelinlik yerine kefen giydi
Düğününe bir gün kala, kına gecesinin yapılacağı akşamın sabahında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki Yeliz Türk, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Yeliz Türk, bir süre önce İsmail Köstek (29) ile nişanlandı. Ankara'da yaşayan genç kız düğün hazırlıklarını yaparken koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan ve 22 gün boyunca tedavi gören Türk, kına gecesinin yapılacağı 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Genç kız, düğün gününden bir gün önce, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Yusuf Türk, "Aslında bugün bizim mutlu günümüz olacaktı ama cenazemiz oldu" dedi. İsmail Köstek'in ağabeyi Abdulkadir Köstek ise, "Çok üzgünüz. Gelinlik giyeceği yere beyaz kefene sarıldı. Demek ki kaderimiz böyleymiş. İnsanlar maskesini taksın, aşısını yaptırsın ve mesafeyi korusunlar" diye konuştu.

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Gelinlik yerine kefen giydi
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