Hafta sonu bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı? İşte 10-11 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu