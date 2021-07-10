Haliç su sporları festivali başladı: Mavi sporun aşıkları Fatih’te buluştu

Fatih Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında, üç tarafı denizle çevrili Fatih'te gençleri su sporlarına teşvik etmek, sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla Fatih Haliç Su Sporları Festivali düzenlendi.

Haliç Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce sporcu; iki farklı klasmanda, dragon bot, kano ve kürek dallarında kıyasıya mücadele etti. İki gün sürecek olan festivalin ilk gününde sıralama turları tamamlanırken, ikinci günde ise final yarışları yapılarak dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

HEM GELİŞTİRİYOR HEM EĞLENDİRİYOR



İstanbul Su Sporları Kulübü adına yarışan Burak Küçük "Burada düzenlenmiş çok güzel bir etkinlik var. Sadece dragon bot olarak değil, kano olsun, badminton olsun, ayak tenisi gibi bir sürü etkinlik var. Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yarışlarımız başlayacak. Ekstra heyecanımız var. Ekip olarak iyi hazırlandık. Yarışı kazanıp birinci olarak gitmek istiyoruz" dedi.

Genç kızlar kategorisinde yarışan İdil Atıcı "Ülkemizde böyle organizasyonların yapılmaya başlanması gerçekten çok güzel bir duygu. Fatih Belediyesi'ne böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Benim gibi gençlerin bu sporla çok daha içli dışlı olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten hem vücudunuzu geliştiriyor, hem de eğlendiriyor. Bu tarz yarışlar da bunun tadı tuzu. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım birincilik de gelir. Çok iddialı konuşmuyorum. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.