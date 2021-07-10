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Giriş Tarihi: 10.7.2021 19:17

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, uyuşturucu satmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan 11 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çocuklara nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme, hırsızlık, yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahıslarında araların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan F.K., M.E.D., A.K., M. A., M.A.D., Ö.F.B., M. F., B.Ç., A.S., A.A., L.Ç. isimli 11 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
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