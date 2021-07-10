Havalı tabanca ile marketi soymaya kalkışan şahıs tutuklandı

Nevşehir'de havalı tabanca ile marketi soymaya kalkışan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu tutuklandı.

Nevşehir'de kız arkadaşıyla birlikte yaşayan İ.Y, kız arkadaşı ile kendisinin işsiz ve borçlarının olmasından dolayı marketi soymaya çalıştı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bir AVM de gerçekleşti. AVM'ye giden kız arkadaşı ile giden şahıs, kasada bulunan kadın kasiyere tabanca doğrulttu. Kasadaki paraları boşaltmasını isteyen İ.Y. kadın kasiyerin karşı koyması sonucu kaçarak uzaklaştığı tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli İ.Y. isimli şahıs kısa sürede saklandığı yerden yakalanarak, hakkında yağma suçundan tutuklanarak Nevşehir Cezaevine teslim edildi.