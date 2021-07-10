Hünerli ellerde her bir eser özenle yapılarak sanata dönüşüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberinde Şube Müdürleri, Duran Arslan, Selim Coşkun ve Şerif Turan Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerle bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kökrek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin'den merkezdeki kurslar ve diğer faaliyetler hakkında brifing aldı. Kökrek ve beraberindekiler, kursiyerlerin yapmış oldukları birbirinden güzel eserlerin olduğu sergileri de ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kökrek, kursiyerler tarafından yapılan her bir eserin özenle yapılarak sanata dönüştüğünü söyledi.





Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslar sayesinde Yahşihan halkına önemli meslekler kazandırıldığını açıklayan Kökrek, "Burada her eser ilmek ilmek emek edilerek sanat haline, güzel bir esere dönüşüyor. Aslında kursiyerlerimiz elde ettikleri becerilerle hayal ettikleri bir değeri de burada eser haline getirmenin yanı sıra bu sayede bir meslek sahibi olma fırsatı da elde etmiş oluyorlar. Ayrıca bilgisayar kursu sayesinde memurluk sınavlarına girecek adaylar da buradaki kurs sayesinde hem bilgilerini yeniliyor, hem de beceri elde etmiş oluyorlar. Sergilerdeki ebru, kazaziye, rölyef, çini ve diğer kurslar sayesinde oluşturulan eserlerin yapımında görev alan kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.





Bir süre eserlerin yapılış aşamalarını da izleyen Kökrek ve beraberindeki heyet, ileriki tarihlerde ihtiyaç durumuna göre farklı kursların da açılacağı bilgisini paylaşarak Halk Eğitim Merkezinden ayrıldı.