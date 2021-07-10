İHA Pilotu oldular

"PETROL YOK AMA GENÇLER VAR"

Eğitim gören öğrencileri, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile birlikte ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise; "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi desteklemek adına üniversitelerle, vakıflarla iş birliği yaparak ileriye taşımaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in dediği gibi, 'Ülkemizin petrolü yok ama gençleri var'. Gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizin ülkemize katma değer katacağına inanıyoruz, gençlerimizin içerisinde yer aldığı her türlü projeyi desteklemeye gayret ediyoruz. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Türkiye'nin neler yapabileceğini bize Selçuk Bayraktar gösterdi. Biz bu konuda da gençlerimize imkan sağladığımızda çok daha ileri bir seviyeye geleceğimize inanıyoruz. Biz sizlere her türlü destek vermeye hazırız" dedi.

BELGE ALMAYA HAK KAZANDILAR

Drone pilotu adayları eğitimleri başarıyla tamamlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı Ticari Pilot Lisansı ve Katılım ve Temel Radyo Haberleşme belgesi almaya hak kazandı. Lisans tescilleri gerçekleştirilen katılımcılar, 'Drone Pilotu' unvanını alarak hızla büyüyen bir sektöre ilk adımı atarak, SHGM sistemindeki pilot kaydı ile uçuş izinleri alabilecek, ticari uçuş faaliyetlerinde bulunabilecekler.