İzmir jandarmadan çakma yağ operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde kurdukları tesiste ürettikleri yağları ünlü markaların etiketleri ve ambalajlarıyla piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken 3.5 ton zeytinyağı ile ambalaj ve etiketler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesindeki bir tesiste üretilen kalitesiz zeytinyağlarının ünlü markaların etiketleri ve ambalajları kullanılarak piyasaya sürüldüğü bilgisini alınca harekete geçti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi'nde bulunan üretim tesisine operasyon düzenledi. Baskında; içinde katkı maddesi olan düşük kalitede 3 bin 560 litre sahte zeytinyağı, 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik çeşitli markalarda olmak üzere boş sıvı yağ tenekesi, 2 bin 810 markalara ait etiket, otomatik ambalajlama ve etiketleme makinesi, 3 adet 5 tonluk metal sıvı yağ tankı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.