Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi

Kayseri'de 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda kadınlar 107 kilometre pedal çevirdi.

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan 2021 Kayseri UCI Yol Yarışları'nın bugünkü ayağı Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Grand Prix Erciyes Mimar Sinan adlı yarışta kadınlar pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sivas Yolu, Bünyan, Sultanhanı kavşağı U Dönüşü, aynı yoldan geri dönüş ile Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde sona eren zorlu parkurda kadınlar, 107 kilometre pedal çevirdi.

250 YARIŞÇI KATILDI

Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer aldığı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katılıyor.

SPORCULAR MUHTEŞEM MANZARALARLA BÜYÜLENİYOR

Sporcular bisiklet yarışının yanı sıra pedal çevirdikleri tarihi mekânların muhteşem manzaralarıyla büyüleniyor. 25 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek yarışlarda sporcular Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri yakından tanıyacaklar.Yarışların bugün ki ayağında ise kadınlar, saat 09.00'da 87 kilometrelik Valilik-Organize-Hacılarkapı parkurunda, Grand Prix Kayseri adlı yarışta ise erkekler saat 15.00'da 136 kilometrelik Valilik-Organize Sanayi-Hacılarkapı parkurunda pedal çevirecek.

YARIŞLAR BİN 174 KM'LİK PARKURDA GERÇEKLEŞECEK

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları toplam bin 174,9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek.