Kameraya yansıyan kadına dayağa 3 ay 22 gün hapis

UZUN SÜRE DARP ETTİĞİ İÇİN PARA CEZASI YERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanığın Tuğba Erçakar'a yönelik yaralama eyleminin görüntü kayıtları, bilirkişi raporu ve sanığın dolaylı kabulüyle ortaya çıktığı belirtildi. Şikayetçinin bulunduğu daireye giren sanık Mehmet Hanifi B.'nin şikayetçiyi darp etmeye başladığı, eylemini uzun süre devam ettirdiği, kastının yoğunluğunun bariz ve belirgin olduğu, bu nedenle sanık hakkında adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edildiği vurgulandı. Sanıkta da yaralanma olduğu ancak şikayetçinin eylemlerinin tamamen kendisini savunmaya yönelik olduğu, ilk hareketin de sanık tarafından yapıldığı kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında lehine haksız tahrik indiriminin uygulanmadı.