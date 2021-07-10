Kanguru faresi görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan kanguru faresi Niğde'de görüntülendi.

Su içmeden doğada uzun süre kalabilen ve dünyanın en ilginç hayvanları arasında gösterilen kanguru faresi Niğde'nin Değirmenli Beldesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan ve fotoğrafları çekilen kanguru faresi birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olan kanguru faresi yaşadığı ortamlarda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslenebiliyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi, hiç su içmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri olarak öne çıkıyor.