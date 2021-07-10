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Giriş Tarihi: 10.7.2021 22:51 Son Güncelleme: 10.7.2021 23:03

Karadeniz'de korku anları! Deniz mayını tetikleyicisi imha edildi

AA
Karadeniz'de korku anları! Deniz mayını tetikleyicisi imha edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi. Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

İMHA EDİLDİ

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

RUSYA YAPIMI

İmha sırasında trafik durdurulurken sahildeki vatandaşlarda güvenli bölgeye kadar uzaklaştırdı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Karadeniz'de korku anları! Deniz mayını tetikleyicisi imha edildi
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