Kardiyoloji uzmanından sıcak uyarısı

Kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Erden sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Kardiyoloji Uzmanı Erden sıcak havalarda kalp hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek"Terleme ve terin buharlaşması ile vücuttan ısı kaybı olur. Deri altı kan damarlarının genişlemesi deride kan dolaşımını arttırır ve vücut ısısının azaltılması sağlanır. Bu durum kan basıncının düşmesine ve nabız sayısının artmasına yol açar. Soğuk ortamda ise deri altı kan damarları büzülür, vücuttan ısı kaybı azalır, el ve ayak gibi vücudumuzun uç kısımlarında üşüme hissedilir. Vücut ısısını dengelemek için cilt altı damarlara kan pompalayan kalbin yükü artar ve kalp hızlı çalışır. Bu durum koroner arter hastaları için iyi değildir, kalbin yorulmasına ve kalp kasına kan gidişinde azalmaya sebep olur, hastalarda göğüs ağrıları ortaya çıkar. Bazı kalp hastalarında kullanılan nabız yavaşlatıcı ilaçlar vücudun soğutma sisteminin etkin çalışmasını olumsuz etkiler ve hastalar sıcaklığı daha fazla hissedebilir .
AŞIRI SICAK HAVADA KALBİ KORUMANIN 10 YOLU
Aşırı sıcak havadalar da kalbi korumanın 10 altın kuralara uyulmasını tavsiye eden Kardiyoloji uzmanı Erden"
- Özellikle güneşin etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır.
- Kıyafet ve ayakkabı seçimi mevsime uygun olmalıdır. Açık renk, hava geçirgenliği olan ve ter emici özellikte giysiler tercih edilmelidir.
- Gün içerisinde susamadan su içilmelidir. Özellikle 50 yaş üzerinde susuzluk belirtileri daha geç hissedilmektedir. Suyun her zaman görüş mesafesinde olması hatırlatıcı olacaktır.
- Sıcakta vücudun kendini soğutabilmesi için ekstra güç sarf etmesi gerekir. Egzersiz sıcak havada, güneş altında ya da kapalı alanda değil, serin saatlerde ve açık havada yapılmalıdır. Örneğin hafif tempolu yürüyüşler yapılabilir ancak sık sık mola verilmelidir.
- Klima kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu zamanlarda eve girer girmez klima çalıştırılıp karşısında oturulmamalıdır. Klima ısının 22-23 derecelerde olması yeterlidir.
- Kişi kalp, tansiyon ilacı ya da idrar söktürücü ilaç alıyorsa, vücudun sıcakla baş edebilmesi daha zordur. Sıvı kaybı daha fazla olabilir, kalp ritmi yeterince hızlanamayabilir, tansiyon aşırı düşebilir. Bu ilaçların dozları mevsime göre ayarlanmalıdır.
- Alkol, sigara ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalı,alkol sıcağın olumsuz etkilerinin hissedilmesini engelleyebilir, ama sıvı kaybını artırır. Kafeinin ise idrar söktürücü etkisi sıvı kaybının derinleşmesine sebep olur.
- Baş ağrısı, aşırı terleme, soğuk terleme, aşırı yorgunluk, çarpıntı, sık soluk alma ihtiyacı, baş dönmesi, kendini kaybetme, bulantı, kusma gibi belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka en yakın sağlık merkezine ulaşılmalıdır.
- Sıcak havalarda ağır ve çok sıcak yemekler yerine; hafif, lif içeriği yüksek ve serinletici yiyecekler tercih edilmelidir. Vücut fazla enerji harcayamadığı için kilo alımına çok dikkat edilmelidir.
- Gün içerisinde kısa süreli duşlar alınabilir. Aşırı sıcakta kalındığında doğrudan soğuk su ile duş yapılmamalıdır ve serinlemek için suya balıklama atlanmamalıdır. Deniz ve havuza girerken vücudun yavaş yavaş alıştırılması, mümkünse sırtüstü yüzülmesi sağlık açısından önemlidir.