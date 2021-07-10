Kardiyoloji uzmanından sıcak uyarısı

Kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Erden sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Erden sıcak havalarda kalp hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek"Terleme ve terin buharlaşması ile vücuttan ısı kaybı olur. Deri altı kan damarlarının genişlemesi deride kan dolaşımını arttırır ve vücut ısısının azaltılması sağlanır. Bu durum kan basıncının düşmesine ve nabız sayısının artmasına yol açar. Soğuk ortamda ise deri altı kan damarları büzülür, vücuttan ısı kaybı azalır, el ve ayak gibi vücudumuzun uç kısımlarında üşüme hissedilir. Vücut ısısını dengelemek için cilt altı damarlara kan pompalayan kalbin yükü artar ve kalp hızlı çalışır. Bu durum koroner arter hastaları için iyi değildir, kalbin yorulmasına ve kalp kasına kan gidişinde azalmaya sebep olur, hastalarda göğüs ağrıları ortaya çıkar. Bazı kalp hastalarında kullanılan nabız yavaşlatıcı ilaçlar vücudun soğutma sisteminin etkin çalışmasını olumsuz etkiler ve hastalar sıcaklığı daha fazla hissedebilir .

AŞIRI SICAK HAVADA KALBİ KORUMANIN 10 YOLU

Aşırı sıcak havadalar da kalbi korumanın 10 altın kuralara uyulmasını tavsiye eden Kardiyoloji uzmanı Erden"