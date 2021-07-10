Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı!



Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.