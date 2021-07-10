Kırmızı listedeki vaşak, sincap avında görüntülendi

Tunceli'de yer sincabı avlamaya çalışan kırmızı listedeki vaşak, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından fotoğraflandı.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından yer sincabı avlamaya çalışırken fotoğraflandı.

Zıplayarak tavşanları yuvasından çıkarmaya çalışan vaşağın o anlarını çeken Akyüz, "Daha önce de çokça vaşak çektim. Bu kez de arabamla seyir halindeyken çayırlık alanda zıplayan vaşağı fark ettim. Arabayı durdurup vaşağı fotoğrafladım. Vaşak bölgeden ayrıldıktan sonra baktığımda yer sincaplarını gördüm. Muhtemelen yer sincaplarını avlamaya çalışıyordu" dedi. Akyüz, vaşağın mevsimlere göre çok iyi kamufle olduğunu belirterek, ancak dikkatli bakılırsa seçilebileceğini de sözlerine ekledi.