Kızının gözü önünde eşini ve kayınpederini öldürdü

Hatay
'ın Erzin
ilçesinde Cabbar Kara (35), pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ve kayınpederi Ali Dik'i (50) öldürdü.
Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Kahramanmaraş'tan baba ocağı Hatay'ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile kiraladığı evde oturmaya başladı. Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen dün yine genç kadının yaşadığı eve gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cabbar Kara, pompalı tüfekle Ali Dik'e ve eşi Ebru Kara'ya kızının önünde kurşun yağdırdı. Cabbar Kara yoldan geçen minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasp edip kaçtı. Kara'nın olayın ardından gasp ettiği minibüs ise Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu. Cabbar Kara'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.