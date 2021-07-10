KOÜ’de hizmete alındı, hastaların hayatı kolaylaştı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binası asansör ve yürüyen merdivenlerinin yapımı tamamlanarak hizmete alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tamamlanmasının ardından projeyi yerinde gördü.

PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve Başhakekim Prf. Dr. Zafer Cantürk'ün yer aldığı incelemede, ek binaya erişimi kolaylaştıran, zorlukları ortadan kaldıran proje ile ilgili konulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Bu hizmetle birlikte hastanemize gelen annelerimiz, teyzelerimiz, babalarımız, çocuklarımız ve engellilerimizin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın yaşamı kolaylaşacak.Hasta ve hasta yakınlarımızla sohbet ettiğimizde bu hizmet için bizlere dua ediyor ve Allah razı olsun diyorlar. Maksadımız da zaten onların Allah razı olsun demeleridir. Varlık sebebimiz de budur. İnşallah buna benzer projelerimiz devam edecek" dedi.

28 YÜRÜYEN MERDİVEN 66 ASANSÖR HİZMET VERİYOR

Kocaeli genelindeki üst geçitleride vatandaşların hayatını kolayşlaştırmak amacıyla 28 yürüyen merdiven ve 66 asansör olduğunu ifade eden Büyükakın, "Bu bölgede böyle bir ihtiyacın olduğu sayın rektörümüz tarafından bize iletildi.Başhekimimiz de, hastalarımızın arka tarafta yapmış olduğumuz otoparktan buraya geçtikten sonra merdivenlerden çıkarken zorlandığını söylediler. Arkadaşlarımız hemen etüt çalışmalarını yaptı. Engelli vatandaşlarımızın, tekerlekli sandalye kullanan ve hasta yakınlarımızın asansörü kullanarak yukarı çıkması için bir proje çalışması yaptılar"

YENİ BİR OTOPARK PROJESİ HAZIRLANIYOR

"Hizmete aldığımız asansörümüzü ve yürüyen merdivenlerimizi yerinde gördük ve inceledik" diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şunları da kaydetti: "Hemen yan tarafta otopark ve cami projesini hazırlıyoruz. Üniversitemizin ciddi bir otopark ihtiyacı var. Üniversite sadece Kocaeli için değil bölge için çok önemli bir noktadır. Türkiye'ye değer katan bir üniversitemizdir. Özellikle Tıp Fakültesi Hastanesi çok sayıda hastaya ileri düzeyde tedaviler uygulayabilen bir merkezdir. Bundan dolayı, çevre şehirlerden de buraya ciddi bir trafik var. Onun için yeni bir otoparkın da ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yaklaşık beş yüzün üzerinde bir otoparkın, çevredeki hasta yakınlarının ve öğrencilerin kalabileceği güzel bir caminin de otoparkla birlikte yapılması için proje revize ediliyor" şeklinde konuştu.

"ŞEHRİMİZİN İNSANLARINA HER ŞEY DEĞER"

"Üniversitemize böyle bir katkı bizim için de bir gurur vesilesidir" diyen Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamayı şu şekilde tamamladı: "Meslek hayatına Kocaeli Üniversitesi'nde başladım. Kocaeli Üniversitemizin benim için de ayrı bir anlamı var. Tabi şehrimize ve bölgemize kattığı değer nedeniyle kentimizin bir markasıdır, değeridir. Sayın rektörümüze, ve diğer tüm yöneticilerimize böyle bir değeri yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Üniversitemize her şey değer, şehrimizin insanlarına her şey değer. Bir kez daha bu hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

HÜLAGÜ, "TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz aylar içerisinde açmış olduğu yeni tedavi merkezimiz, poliklinik ve uygulama merkezimizin ek bir yapısının tamamlasında özellikle Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkıları oldu" diyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise, "Zaten Tahir Başkan bizim içimizden biri olduğu için üniversitemizle her an iş birliğinde içerisindeyiz. Daha önceleri de ulaşım noktasında ve bekleme peronlarında konforlu bir hizmeti de hayata geçirmişlerdi. Bugün bu ciddi bir eksiğimiz Tahir başkanımızın desteğiyle giderildi. Kıymetli hastalarımızın ve vatandaşlarımızın bu merkezimize ulaşmasında çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bugün hem asansörümüzün hem de yürüyen merdivenlerimizin yapımını tamamladık. Gerçekten çok güzel oldu. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayan bu proje için üniversitem adına Sayın Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.