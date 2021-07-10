Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala ise milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram tatilinin kaç gün olacağı konusu yer alıyor. Bu kapsamda; "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu yıl bayram tatili kaç gün, bayram tatili süresi belli oldu mu?" gibi soruların yanıtları araştırılırken beklentiler ise 11 gün olması yönünde şekilleniyor. Konu ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ve millete sesleniş konuşmasında açıklama yapacağını ifade etti. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu yıl bayram tatili kaç gün, bayram tatili süresi belli oldu mu?
AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklaması şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bayram tatili süresi) Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım."