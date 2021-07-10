Bitlis'te Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında aşı oranını yükseltmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis ve ilçelerinde kurulan aşı çadırlarında bir günde 2 bin 676 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada aşı oranının düşüklüğü ve Pandemi vakalarındaki artışları da göz önüne alan Bitlis Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cami önleri başta olmak üzere, ilde Valilik önüne, ilçelerde ise kaymakamlıkların önüne aşı merkezleri kurdu. Hedeflerinin kısa sürede aşı oranını yükseltmek olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlarında aşı çadırlarına gelerek randevusuz aşı olarak bu kampanyaya destek verebileceklerini belirttiler. Köy muhtarları ile görüşen sağlık ekipleri talep eden köylerde de aşı uygulamasını sürdürüyor. Bitlis Valiliği önünde aşı merkezi kuran ekipler Valilik çalışanları ve Adliye çalışanlarının da aşılanmasını sağladı. Aşı olan vatandaşlardan Enver Başkan, daha önce hastaneye gidip aşı olmadığını, mobil ekiplerin böyle bir uygulamasını duyunca gelip hemen aşısını yaptırdığını söyledi. Vatandaşların da aşı uygulamasından faydalanması gerektiğini söyleyen Enver Başkan, hastalıkla mücadelenin tek yolunun aşı olduğunu belirtti.

Kentteki aşı çalışmaları hakkında konuşan Aşı Birimi Sorumlusu Ömer Yardım, "Sağlık Bakanlığının verdiği talimatlar doğrultusunda aşıya davet çağrıları yapıyoruz. İlde birçok yerde aşı çadırı kurduk. Burada da Valilik önüne geldik. Camilerde, köylerde ve birçok yerde halkımızı aşıya bekliyoruz. Vatandaşlarımızın çağrılara uymasını bekliyoruz. Şimdilik çadırlarımız halkımız tarafından gerekli ilgi gösterilmiyor. Bunun için halkımızı çadırlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz. Biz sağlıkçılar olarak sahadayız. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." Dedi. Tatvan'da ise Camiler ve Tatvan Kaymakamlığı önünde açılan çadırlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Tatvan Aşı Birimi Sorumlusu Hatice Kıray ise, "Artık randevusuz aşı programına geçildi. Bunun için alanların yoğun olduğu bölgelerde aşı stantları kuruldu.

Şuan çarşı merkezindeki İbadullah Camii ve Tatvan Devlet Hastanesi karşısındaki Saadet Cami ile Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde aşı standlarımız mevcut. Bugün Cuma namazı çıkışında yoğunluk oldu. İnsanları hem aşı hakkında bilgilendiriyoruz, hem de aşı oranında artış için insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Aşımızla ilgili lojistik bir sıkıntımız yok. İnsanların randevu oluşturmak için herhangi bir problem yaşamadan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmadan bu hastalıktan, virüsten kurtuluşumuzun gerçekleşmeyeceğini gördük zaten. Şuan bizim en büyük hedefimiz aşı ve herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini ve herkesin birbirini yönlendirmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü cami ve kurumların önlerinde kurulan çadırlarda yapılan aşı rakamlarını da açıkladı. Bitlis merkez ve ilçelerde kurulan çadırlarda toplamda 2 bin 676 kişinin aşılandığı açıklandı.