Devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği), coronavirüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme türüdür. Ödemelerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri Temmuz ayında yatacak. Temmuz ayının ikinci haftasında nakdi destek ödemeleri ile ilgili sorgulamalar bir hayli arttı. Peki Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden olan bu ödenekle ilgili açıklama bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin ödeneğin yatacağı tarihle alakalı açıklamalarda bulunmuş ve nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulunmuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Vedat Bilgin "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Temmuz'da yatırılacak" dedi.
Vedat Bilgin'in nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklaması şöyle;
''Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteği olan nakdi destek ödemeleri ödemelerinin 9 Temmuz Cuma itibariyle yatırılacağını duyurdu.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Ödemeler "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanabiliyor.