Devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği), coronavirüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme türüdür. Ödemelerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri Temmuz ayında yatacak. Temmuz ayının ikinci haftasında nakdi destek ödemeleri ile ilgili sorgulamalar bir hayli arttı. Peki Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden olan bu ödenekle ilgili açıklama bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin ödeneğin yatacağı tarihle alakalı açıklamalarda bulunmuş ve nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulunmuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Vedat Bilgin "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Temmuz'da yatırılacak" dedi.

Vedat Bilgin'in nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklaması şöyle;

''Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.''