Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 11:40

Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

Salgın döneminde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek amaçlı verilen nakdi ücret desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Haziran ayına ilişkin ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre; Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? İşte son bilgiler…

Devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği), coronavirüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme türüdür. Ödemelerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri Temmuz ayında yatacak. Temmuz ayının ikinci haftasında nakdi destek ödemeleri ile ilgili sorgulamalar bir hayli arttı. Peki Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden olan bu ödenekle ilgili açıklama bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin ödeneğin yatacağı tarihle alakalı açıklamalarda bulunmuş ve nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulunmuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Vedat Bilgin "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Temmuz'da yatırılacak" dedi.

Vedat Bilgin'in nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklaması şöyle;

''Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.''

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteği olan nakdi destek ödemeleri ödemelerinin 9 Temmuz Cuma itibariyle yatırılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULA

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ödemeler "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nakdi Ücret Desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E devlet ile Haziran ayı 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA