Ödemiş Müteahhitler Derneği kapılarını açtı

Derneğin açılış törenine AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş , Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Belediye meclis üyeleri, İZTO meclis üyeleri, İZTO inşaat komite üyeleri, ÖMDER üyeleri ve çok sayıda Ödemişli vatandaş katıldı.

Açılışı yapılan ÖMDER ile birlikte güçlerine güç kattıklarını dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, İzmirde 16 dernek ve 30 ilçedeki üyelerle hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi. MÜFED Başkanı Kahraman, ÖMDER'in Ödemiş'te inşaat sektörüne önemli katkıları olacağını kaydederek, Türkiye'de 55 vilayetteki yapılanmasıyla sektörün güçlü sesi olan İMKON çatısı altında üyelere çözüm ürettiklerini belirtti. İsmail Kahraman, şunları söyledi:

" MÜFED ve İZTO olarak sektörel toplantılar yaparak üyelerimizi bilgilendiriyoruz, malzeme fiyatlarındaki aşırı artışlar, kamu müteahhitlerin talepleri, imar yönetmelikleriyle ilgili bakanlıklar ve vekilimiz ile sürekli görüşüyoruz. Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş sunta ve mdf gibi ürünlerin ihracatına sınırlama getirdi. Ancak buna rağmen üreticiler zam yapmaya devam ediyor. İçerde tedarik sorunu yaşarken mobilyacı işleyecek ürün için aylarca termin beklerken maalesef Çin'e vagonlara ham sunta ve mdf yolladık. Çimento, demir, sunta ve diğer malzemeler ile ilgili Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a detaylı bir dosya sunduk. Hammadde statüsündeki ürünlerin ihracatına kota gelmesi, hammaddenin işlenerek katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmemiz ile ilgili kendisine detaylı bilgilendirme yaptık. Sorunların çözümü için güçbirliği içinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM



Sektörün sorunları ve çözüm önerileri için tüm süreçleri yakından takip ettiğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da, ÖMDER ile birlikte güç kazanan MÜFED ile sektör paydaşlarının sesini Ankara'da duyurmaya devam edeceğini vurguladı. ÖMDER Yönetim kurulu Başkanı Seçkin Öner, tüm katılımcılara teşekkür ederek, açılış kurdelesini alkışlar eşliğinde konuklarla birlikte kesti.