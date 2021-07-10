Ölüm ve ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor

Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova
, dünyanın önde gelen hakemli bilimsel tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan Türkiye
'nin Çin
menşeli Sinovac
aşısına ilişkin çalışmasının, dünyada bu aşıyla ilgili sonuçları bilimsel dergide yayımlanmış ilk Faz-3 araştırması olduğunu belirtti. Çin firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac
aşısına ilişkin Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde, 18-59 yaş arası 10 binden fazla katılımcıyla yürütülen randomize (rastgele) seçime dayalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarına göre, aşının iki dozu semptomatik Kovid-19'a karşı yüzde 83.5 koruma sağladı. Türkiye'de 24 merkezden araştırmacının katılımıyla elde edilen bu ara veriler, dünyanın önde gelen hakemli bilimsel tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlandı.
YÜZDE 100 KORUMA
CoronaVac'ın Faz-3 çalışmasını yürüten ekipte yer alan Prof. Dr. Murat Akova, "Sinovac aşısıyla Türkiye'de yürütülen Faz-3 çalışma sonuçları, dünyada bu konuda yapılan ve hakemli bir dergide yayımlanan ilk randomize kontrollü çalışma olma özelliğini taşıyor. Aşının etkinliği konusunda sunulan sonuçlar, Türkiye açısından olduğu gibi dünya açısından da çok önemli bir gelişme. Araştırmaya 24 merkezden araştırmacılar ve gönüllüler katıldı. Bütün çalışma arkadaşlarımla bu çalışmayı gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Prof. Dr. Akova, Faz-3 çalışmasında elde edilen sonuçların inaktif aşının güvenlik ve etkinliği konusunda önemli bir kanıt teşkil ettiğini belirterek, "Faz-3 çalışmasında ölüm, yoğun bakıma yatış gibi ağır hastalıktan korunma oranının da yüzde 100 olduğu görüldü. Gönüllülerin yüzde 90'ında nötralizan antikor oluştuğu tespit edildi" diye konuştu.
'GÜVENLİ OLDUĞU SAPTANDI'
Çalışmanın bir diğer önemli kısmının da aşının yan etkileriyle ilgili olduğunu vurgulayan Akova, şunları kaydetti: "Sinovac aşısının yan etkilerinin yüzde 19, buna karşın plasebo grubunda yüzde 17 düzeyinde olduğu saptandı. Bu yan etkilerin yüzde 90'ı hafif nitelikte ve yorgunluk, aşı yapılan bölgede ağrı ve kas ağrısı biçimindeydi. Bu rakamlar halen kullanımda olan diğer aşıların yan etkilerine kıyasla oldukça düşük düzeyde bir yan etki sıklığına işaret ediyor. Ayrıca çalışma süresince yaşamı tehdit eden herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Bu Faz-3 çalışmasından elde ettiğimiz sonuçlara göre, Sinovac etkili ve güvenli, yeterli düzeyde antikor oluşturan bir aşı." Çalışmada gönüllülerin takip sürelerinin 1. dozdan sonra 43 gün olduğunu belirten Akova, aşının bu süre içerisinde oldukça etkili ve güvenli olduğunun saptandığını vurguladı.
KOCA: AŞI ORANI DÜŞÜK İLLERDE VAKALAR ARTIYOR
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60.35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27.02 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki ilimiz daha maviye döndü. Aşı olma oranının düşük olduğu illerde ise vaka sayıları artmaya başladı. Bir an evvel aşınızı olun" açıklamasında bulundu. ANKARA