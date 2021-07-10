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Giriş Tarihi: 10.7.2021 21:56

Pozantı-Tarsus Otoban yolunda freni patlayan limon kamyon şarampole devrildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Pozantı-Tarsus Otoban yolunda freni patlayan limon kamyon şarampole devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde freni patlayan limon yüklü kamyon şarampole devrildi, limonlar yollara saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Tarsus'a yaklaşık 20 km kala Ömer Kocaoğlu idaresindeki Bey tarım şirketine ait limon yüklü kamyonun freni patlayınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi ve limonlar yola saçıldı.


Limon yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada limon kasaları yola saçılırken, yol kısa bir süre trafiği aksattı. Limonların yoldan temizlenmesiyle sorun giderilirken, kazada yaralanan ya da ölen olmadı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Pozantı-Tarsus Otoban yolunda freni patlayan limon kamyon şarampole devrildi
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