Pozantı-Tarsus Otoban yolunda freni patlayan limon kamyon şarampole devrildi



Limon yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada limon kasaları yola saçılırken, yol kısa bir süre trafiği aksattı. Limonların yoldan temizlenmesiyle sorun giderilirken, kazada yaralanan ya da ölen olmadı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.